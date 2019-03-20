Після того, як Саакашвілі пообіцяв повернутися, СБУ взялася за його справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міхеіл Саакашвілі. Фото з «Фейсбуку».

Українська влада підозрює екс-президента Грузії у захопленні державної влади

Печерський районний суд Києва надав тимчасовий доступ слідчому управлінні Головного управління СБУ у Києві та Київській області до документів кримінальної справи, відкритої проти екс-президента Грузії і лідера партії «Рух нових сил» Міхеіла Саакашвілі за ст. 256 ч. 1 КК України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 березня.

Спецслужби одержали доступ до показань, речових доказів, документів, висновків експертів, протоколів слідчих (розшукових) та процесуальних дій - допитів, обшуків, впізнань, оглядів, тимчасових доступів, рішень слідчого судді про надання дозволу на їх проведення, інформування оперативних підрозділів стосовно вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змови про вчинення таких дій.

У своєму клопотанні слідчий СБУ зазначив, що під час проведення акції протесту на вул. Михайла Грушевського, 5 у Києві радикально налаштовані особи планували використати фізичну силу, вогнепальну зброю та боєприпаси (гранати), димові шашки, палки, щити, цеглу, шини, бензин для захоплення Верховної Ради України шляхом штурму в один із днів після 17 жовтня 2017 року. Метою захоплення було примусити народних депутатів під тиском людей із зброєю проголосувати за імпічмент Президенту України та саморозпуск.

Підозру у цій справі правоохоронці висунули екс-президента Грузії і колишньому голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

На своїй сторінці у «Фейсбук» Саакашвілі 19 березня зробив допис, у якому наголосив, що українська влада відновила розслідування у кримінальній справі проти нього. Він це пов’язав із раніше зробленою заявою, що 1 квітня планує повернутися до України.

«Якщо я був злочинцем, то чому зупинили справу і що змінилося рік потому, що я знову став «злочинцем» після того, як виступив з політичною заявою! Ці люди не вміють вести дебати, їхній інструмент - це кримінальні справи, підкуп, шантаж, фізична висилка і усунення опонентів!» - звинуватив українську владу відомий політик.

Як відомо, Держприкордонна служба заборонила Саакашвілі в'їзд до України до 13 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що 12 лютого 2018 року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема, ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

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