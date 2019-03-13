Саакашвілі пообіцяв повернутися до України одразу після поразки Порошенка на виборах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саакашвілі купив електронний квиток на 1 квітня цього року.

Колишній очільник Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися до України 1 квітня - після поразки чинного президента Петра Порошенка у першому турі президентських виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«У мене є електронний квиток на 1 квітня цього року. З Варшави я лечу в Київ, о 14:05 я планую приземлитися в Борисполі. Цей квиток я взяв, бо впевнений: Порошенко не пройде у другий тур«, - наголосив він.

За словами Саакашвілі, якому заборонили в'їзд до України до 13 лютого 2021 року, після поразки Порошенка на президентських виборах жоден прикордонник не виконає наказ не пускати його в Україну.

Нагадаємо, колишній заступник генерального прокурора і соратник екс-президента Грузії Давід Сакварелідзе обвинувачується за трьома статтямиКримінального кодексу України через «прорив кордону в «Шегинях».

Раніше Гриценко назвав кандидатів у президенти, з якими веде переговори про об'єднання.

За даними КМІСу, опублікованими 25 лютого, за Гриценка готові проголосувати 6,4% виборців. Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.