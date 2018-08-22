Після заяв люблінського воєводи у Польщі зросли антиукраїнські настрої – Купріянович



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Григорій Купріянович

Купріянович поки не має інформації про зміст позову, який подав на нього воєвода Пшемислав Чарнек

Голова Українського товариства у Любліні, український історик Григорій Купріянович каже, що не бачить у сказаному ним в Сагрині жодного приводу для звинувачень у порушенні польських законів, про що заявив люблінський воєвода.

Про це науковець розповів у коментарі ТСН.ua.

«Наскільки мені стало відомо, звинувачення щодо мене стосується слів, які я сказав на урочистості в Сагрині 8 липня в пам’ять місцевих українських селян. Особисто я не бачу у сказаному мною жодного приводу для звинувачень. Усі факти, які я навів, відповідають правді, були вони представлені мною у контексті української історичної спадщини Холмщини», - наголосив вчений.

Купріянович повідомив, що поки не має інформації про зміст позову, який подав на нього люблінський воєвода Пшемислав Чарнек через публічні висловлювання щодо українців-жертв Армії Крайової в 1944 році.

«Поки у мене немає інформації щодо змісту позову, адже поки не отримував жодних документів. Тому наразі знаю тільки те, що прочитав у засобах масової інформації», - заявив він.

За словами вченого, звинувачення люблінського воєводи вже мають певні негативні наслідки для української громади.

«Це триває вже майже півтора місяця - звинувачення на мою адресу особисто, дуже різкі та радикальні висловлювання у ЗМІ люблінського воєводи Пшемислава Чарнека про мою особу, про українську громаду, про урочистості, які відбулися. І це вже має наслідки: з одного боку це зростання антиукраїнських настроїв в певних середовищах - у регіоні або навіть загалом у Польщі. З іншого боку - з’явилася певна атмосфера побоювання серед представників української громади у Польщі, яка має негативний історичний досвід і в минулому побоювалась відкрито заявляти про свою національну та релігійну приналежність», - розповів Купріянович.

Історик вважає, що проблема, що виникла, полягає не лише у звинуваченнях, у суто юридичній процедурі, а і має глибше коріння. Водночас він бачить позитив у тому, що українці у Польщі отримують підтримку не лише від української громадськості та української держави, а і від поляків, які також обурені цією ситуацією.

Раніше повідомлялося, що окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування Купріяновича.