МЗС закликало припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Twitter Василя Боднара Зустріч з послом Польщі в Україні Яном Пєкло

Заступник голови МЗС Василь Боднар провів зустріч з послом Польщі в Україні Яном Пєкло

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, щодо заяв якого розпочато слідство.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин. Закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні», - написав Боднар.

Як відомо, раніше окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.