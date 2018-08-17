МЗС закликало припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні
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Заступник голови МЗС Василь Боднар провів зустріч з послом Польщі в Україні Яном Пєкло
Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, щодо заяв якого розпочато слідство.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
«Під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин. Закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні», - написав Боднар.
Як відомо, раніше окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.