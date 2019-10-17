У НАБУ повідомили, за якою статтею затримали Гладковського



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Пресслужба НАБУ поінформувала, що Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем

Національне антикорупційне бюро підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Про це повідомила пресслужба Бюро.

«Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі - згодом», - пообіцяли у НАБУ.

Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ при спробі залишити Україну. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав в ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

Фото: t.me/s/LeshchenkoS

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.