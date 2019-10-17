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    У НАБУ повідомили, за якою статтею затримали Гладковського

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    Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський - У НАБУ повідомили, за якою статтею затримали Гладковського
    Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

    Пресслужба НАБУ поінформувала, що Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем

    Національне антикорупційне бюро підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Про це повідомила пресслужба Бюро.

    «Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі - згодом», - пообіцяли у НАБУ.

    Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ при спробі залишити Україну. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав в ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

    Фото: t.me/s/LeshchenkoS
    Фото: t.me/s/LeshchenkoS

    Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.

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