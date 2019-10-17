Стало відомо, за що «взяли» Гладковського



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

За даними екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, Олега Гладковського затримали за оборудки із закупівлею автомобілів МАЗ

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

Він додав, що «робилося це на підприємствах, пов'язаних з Гладковським і Порошенко».

«Дана техніка поставлялася для потреб оборони без проведення тендеру і за наявності неприхованого конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського і Порошенка», - написав Лещенко.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ при спробі залишити Україну. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав в ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.