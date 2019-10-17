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    Стало відомо, за що «взяли» Гладковського

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    <span>Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський</span> - Стало відомо, за що «взяли» Гладковського
    Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

    За даними екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, Олега Гладковського затримали за оборудки із закупівлею автомобілів МАЗ

    Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський  затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан. Про це повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

    Він додав, що «робилося це на підприємствах, пов'язаних з Гладковським і Порошенко».

    «Дана техніка поставлялася для потреб оборони без проведення тендеру і за наявності неприхованого конфлікту інтересів, тобто особистої зацікавленості Гладковського і Порошенка», - написав Лещенко.

    У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). 

    Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ при спробі залишити Україну. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав в ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

    Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.

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