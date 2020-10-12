Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну»



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Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами, - Зеленський

Президент вірить, що зможе укласти мирну угоду з Путіним, яка поверне українські території, включно з Кримом

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».

«Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами», – сказав Зеленський.

Президент вірить, що зможе укласти мирну угоду з Путіним, яка поверне українські території, включно з Кримом.

«Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, війна на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014 року до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.