«Питна вода», «Турбаза», «Друзі Івано-Франківська». У Раді зареєстровано майже 40 міжфракційних об’єднань



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Майже половина об’єднань (42%) створені за регіональним принципом, до складу яких переважно входять депутати-мажоритарники

У Верховній Раді України зареєстровано вже 38 міжфракційних об’єднань (МФО) станом на листопад. Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook з посиланням на відповідь Апарату ВР на інформаційний запит.

«Станом на листопад у Верховній Раді IX скликання зареєстровано 38 міжфракційних об’єднань, що є високим показником», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що майже половина об’єднань (42%) створені за регіональним принципом, до складу яких переважно входять депутати-мажоритарники.

Зокрема, у Раді діють такі МФО, як «Львівщина», «Тернопільщина», «Кіровоградщина», «Чернігівщина», «Друзі Івано-Франківська», «Вінниччина!», «Південь України», «Прикарпаття», «Буковина», «Слобожанщина», «Дніпро!», «За рідну Сумщину», «Черкащина», «Житомирщина», «За Хмельниччину», «Київщина». Також зареєстровано МФО «Кубань» та «Українці в світі».

Крім того, частина об’єднань відповідають галузевій специфіці: «Платформа з трансформації вугільних регіонів», «Питна вода», «За розвиток реформи місцевого самоврядування та децентралізацію влади», «Турбаза», «Енергетика та довкілля», «Парламентська платформа боротьби з туберкульозом», «Блокчейн фо Юкрейн», «Економіка.Now». Деякі об’єднання зосереджені на питаннях бізнесу: «Бізнес-варта», «За ФОПів», «За прискорену євроінтеграцію українського бізнесу».

«Попри значну кількість МФО про діяльність більшості з них майже нічого не відомо. Часто МФО створюються задля підвищення статусу народного депутата в очах виборців та існують лише формально. Іноді створення МФО є відповіддю на певні політичні події чи демонструє амбіції їх засновників», - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до ст. 60 (1) Закону «Про регламент Верховної Ради України» народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності апаратом Верховної Ради України.

Як повідомлялось, у листопаді всі засідання Верховної Ради відвідали 299 народних депутатів або 70% від складу парламенту.