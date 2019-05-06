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    Північна Македонія отримала нового президента

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    Стево Пендаровські святкує перемогу в другому турі президентських виборів - Північна Македонія отримала нового президента
    Стево Пендаровські святкує перемогу в другому турі президентських виборів

    Результати президентських виборів означають гарантований шлях Північної Македонії в НАТО і ЄС - заявив Пендаровські після оголошення про перемогу

    Висуванець від правлячого в Північній Македонії Соціал-демократичного союзу Стево Пендаровські після підрахунку 99% голосів здобув перемогу в другому турі президентських виборів.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними виборчої комісії, Пендаровські завоював 52% голосів. Його суперниця - представник опозиційної партії Гордана Силяновські-Давкова - отримала 45% голосів.

    «Результати президентських виборів означають гарантований шлях для всіх нас - народу, сімей, країни - в співтовариство НАТО і Європейського Союзу, до яких ми належимо» - заявив Пендаровські після оголошення про перемогу.

    Нагадаємо, у неділю, 5 травня, в Північній Македонії проходив другий тур президентських виборів.

    У першому турі Стево Пендаровскі набрав 42,84% голосів виборців, а Гордана Силяновська Давкова – 42,24%.

    Повноваження чинного президента Північної Македонії Георге Іванова спливають 12 травня.

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