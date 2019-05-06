Північна Македонія отримала нового президента



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Стево Пендаровські святкує перемогу в другому турі президентських виборів

Результати президентських виборів означають гарантований шлях Північної Македонії в НАТО і ЄС - заявив Пендаровські після оголошення про перемогу

Висуванець від правлячого в Північній Македонії Соціал-демократичного союзу Стево Пендаровські після підрахунку 99% голосів здобув перемогу в другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними виборчої комісії, Пендаровські завоював 52% голосів. Його суперниця - представник опозиційної партії Гордана Силяновські-Давкова - отримала 45% голосів.

«Результати президентських виборів означають гарантований шлях для всіх нас - народу, сімей, країни - в співтовариство НАТО і Європейського Союзу, до яких ми належимо» - заявив Пендаровські після оголошення про перемогу.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, в Північній Македонії проходив другий тур президентських виборів.

У першому турі Стево Пендаровскі набрав 42,84% голосів виборців, а Гордана Силяновська Давкова – 42,24%.

Повноваження чинного президента Північної Македонії Георге Іванова спливають 12 травня.