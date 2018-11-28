Пєсков нічого не знає про скасування зустрічі Трампа з Путіним



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«Підготовка триває, зустріч узгоджена», - повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на саміті G20 триває.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, США не інформували Кремль про скасування зустрічі Путіна і Трампа на G20.

«Підготовка триває, зустріч узгоджена. Якої-небудь іншої інформації від американських візаві у нас немає», - заявив він.

Нагадаємо, в інтерв'ю газеті The Washington Post Трамп заявив, що може скасувати зустріч з Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

Як стало відомо, вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

Джерело: РБК-Україна