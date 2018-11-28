Трамп може скасувати зустріч з Путіним через події в Азовському морі



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Дональд Трамп

Президент США очікує повного звіту про інцидент в Керченській протоці

Президент США Дональд Трамп може скасувати зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю газеті The Washington Post.



За словами Трампа, він чекає від своєї команди по національній безпеці «повного звіту» в зв'язку з інцидентом з нападом і захопленням українських моряків в Азовському морі, який буде мати «вирішальне значення».



«Звіт матиме вирішальне значення. Можливо, у мене не відбудеться зустрічі з Путіним. Мені не подобається ця агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі», - зазначив президент США.

Раніше Трамп заявив, що США і їхні європейські партнери не задоволені загостренням відносин між Україною і Росією і роблять зусилля за рішенням проблеми.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.