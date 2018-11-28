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    Трамп може скасувати зустріч з Путіним через події в Азовському морі

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    Дональд Трамп - Трамп може скасувати зустріч з Путіним через події в Азовському морі
    Дональд Трамп

    Президент США очікує повного звіту про інцидент в Керченській протоці

    Президент США Дональд Трамп може скасувати зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі. 

    Про це американський лідер заявив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

    За словами Трампа, він чекає від своєї команди по національній безпеці «повного звіту» в зв'язку з інцидентом з нападом і захопленням українських моряків в Азовському морі, який буде мати «вирішальне значення».

    «Звіт матиме вирішальне значення. Можливо, у мене не відбудеться зустрічі з Путіним. Мені не подобається ця агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі», - зазначив президент США.

    Раніше Трамп заявив, що США і їхні європейські партнери не задоволені загостренням відносин між Україною і Росією і роблять зусилля за рішенням проблеми.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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