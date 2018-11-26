В акваторію Чорного моря відправився військовий літак США

В акваторію Чорного моря відправився військовий літак СШАграфіка
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Літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму
Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря, передає Український мілітарний портал.
«О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря», - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.
Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.
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