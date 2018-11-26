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    В акваторію Чорного моря відправився військовий літак США

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    Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря - В акваторію Чорного моря відправився військовий літак США
    Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря

    Літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму

    Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря, передає Український мілітарний портал.

    «О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря», - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.

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    Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

    Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

    Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
    За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

     

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