В акваторію Чорного моря відправився військовий літак США графіка



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Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря

Літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря, передає Український мілітарний портал.

«О 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази Суда-Бей на острові Крит в Греції та направився в акваторії Чорного моря», - йдеться у повідомленні порталу у Twitter.

Як відзначає портал, літак направляється до узбережжя окупованого Росією Криму.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.

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