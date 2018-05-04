«Платний» безвіз? (прес-конференція)

Експерти розкажуть, що насправді потенційно може змінитися в безвізовому режимі і чим зумовлено введення плати

Сьогодні, 4 травня, о 12:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція «Платний» безвіз?» Запрошені гості: Катерина Кульчицька, аналітик, заступник директора ГО «Європа без бар’єрів». Павло Кравчук, комунікаційний менеджер ГО «Європа без бар'єрів» Експерти розкажуть, що насправді



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Фото: Українські новини

Експерти розкажуть, що насправді потенційно може змінитися в безвізовому режимі і чим зумовлено введення плати

Сьогодні, 4 травня, о 12:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція «Платний» безвіз?»

Запрошені гості:

Катерина Кульчицька, аналітик, заступник директора ГО «Європа без бар’єрів».

Павло Кравчук, комунікаційний менеджер ГО «Європа без бар'єрів»

Експерти розкажуть, що насправді потенційно може змінитися в безвізовому режимі, чим зумовлено введення плати, яких країн плата за авторизацію не торкнеться, чи зменшить потік українських туристів за безвізовим режимом ведення плати, з якими проблемами можуть стикнутися українці під час авторизації, а також буде оприлюднено цікаві статистичні дані про безвізовий режим.

Трансляцію дивіться тут:

Як повідомлялося раніше, посли країн ЄС підтримали проект закону, що змінить правила подорожей до Шенгенської зони.

Зокрема, для отримання дозволу на поїздку до Євросоюзу з біометричним паспортом (тобто, по безвізу) українцю доведеться сплатити 7 євро та заповнити електронні форми.

Нові правила перетину європейського кордону створюють Європейську систему авторизації та інформації про подорожі — ETIAS. Дана система — ключовий елемент міграційної реформи в ЄС, покликаний підвищити безпеку Європи від потрапляння потенційно небезпечних осіб: терористів, носіїв небезпечних хвороб та нелегальних мігрантів.

Планується, що ETIAS працюватиме досить швидко та не забере багато часу та зусиль в українців. Дозвіл в системі видаватиметься не на одну поїздку, а одразу на 3 роки.

В той же час, плата у розмірі 7 євро не перетвориться на «збір за в’їзд в ЄС», а стане платою за оброку інформації в електронній системі ETIAS (тобто здійснюватиметься так само раз на 3 роки).

Для отримання дозволу на в’їзд до країн ЄС необхідно буде заповнити ряд форм, подібних до візової анкети. Форми заповнюватимуться онлайн, тобто не буде потреба їхати до консульства чи стояти в чергах.

Більше того, ETIAS не запитуватиме про ваш рівень доходів чи довідки від роботодавців. Мета системи в іншому — попередити проникнення до Європи осіб, що становлять загрозу європейській безпеці.

Основна увага анкети приділятиметься вашому перебуванню у тій чи іншій країні протягом визначених термінів. Крім цього, очікується, що система аналізуватиме ваші відповіді з наявною у базах даних інформацією. Тому за неправду в анкеті вас можуть викликати для проходження співбесіди в посольстві або навіть відмовити у в’їзді.

Робота над довгоочікуваною міграційною реформою в ЄС почалась ще у 2016 році, і станом на зараз відповідний проект закону пройшов лише перші етапи, необхідні для ухвалення.

Для того, щоб зміни набули чинності, їх має ухвалити Європарламент та Рада ЄС. І хоча це має статися найближчим часом, набуття чинності змін не варто очікувати до 2021 року. Враховуючи затяжні процеси європейських бюрократів, причин для паніки поки що немає.

Разом з тим, потрібно змиритися з думкою, що для в’їзду на територію ЄС вас будуть ретельно перевіряти і на ці перевірки потрібно буде витратити трохи свого часу та 7 євро.