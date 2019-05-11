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    На Сардинії відкрилося почесне консульство України

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    На Сардинії відкрилося почесне консульство України

    Консульство відкрили у місті Кальярі

    Почесне консульство України відкрилося у столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі.

    Про це повідомляє посольство України в Італії в Facebook.

    Урочисте відкриття відбулося у п'ятницю, 10 травня.

    «10 травня відбулась урочиста інавгурація Почесного консульства України у місті Кальярі», - вказано у повідомленні.

    У дипломатичному представництві повідомили також, що Україну на Сардинії представлятиме досвідчений почесний консул Ентоні Гранде, що сприятиме посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічної й культурної співпраці та захисту прав української громади італійського острова.

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    На Сардинії відкрилося почесне консульство України
    На Сардинії відкрилося почесне консульство України
    На Сардинії відкрилося почесне консульство України
    На Сардинії відкрилося почесне консульство України
    На Сардинії відкрилося почесне консульство України
    На Сардинії відкрилося почесне консульство України
    На Сардинії відкрилося почесне консульство України

    Зазначимо, в урочистому заході взяли участь глава МЗС України Павло Клімкін, посол України в Італії Євген Перелигін, керівник депутатської групи Верховної ради України з міжпарламентських зв’язків з Італією Сергій Алєксєєв, представники місцевої влади та української громади.

    МЗС Павло Клімкін дипломатія Італія посол
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