На Сардинії відкрилося почесне консульство України



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Консульство відкрили у місті Кальярі

Почесне консульство України відкрилося у столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі.

Про це повідомляє посольство України в Італії в Facebook.

Урочисте відкриття відбулося у п'ятницю, 10 травня.

«10 травня відбулась урочиста інавгурація Почесного консульства України у місті Кальярі», - вказано у повідомленні.

У дипломатичному представництві повідомили також, що Україну на Сардинії представлятиме досвідчений почесний консул Ентоні Гранде, що сприятиме посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічної й культурної співпраці та захисту прав української громади італійського острова.

Зазначимо, в урочистому заході взяли участь глава МЗС України Павло Клімкін, посол України в Італії Євген Перелигін, керівник депутатської групи Верховної ради України з міжпарламентських зв’язків з Італією Сергій Алєксєєв, представники місцевої влади та української громади.