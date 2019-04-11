Пляшки, банки та рейки: одеські водолази почали обстежувати морське дно



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Пляжі Південної пальміри готують до курортного сезону

У четвер, 11 квітня, водолази обстежили прибережне дно на 10 станції Великого Фонтану. В основному на дні знаходять побутове сміття, але в цьому році на пляжі «Лузанівка» знайшли рейки.



Про це повідомив керівник відділу водолазних робіт рятувально-водолазної служби міста Одеси Ігор Ічанський.

В ході обстеження морського дна водолази найчастіше знаходять шматки металу, розбиті пляшки і жерстяні банки. Їх виймають і утилізують щороку перед курортним сезоном.

Знахідки, які вийняти власноруч неможливо, водолази позначають на карті, щоб повернутися за ними з важкою технікою.

На пляжі «Лузанівка» пішло багато піску. Тому, коли ми закінчимо тут, то повернемося туди. Там рейки знайшли, шматки бетону з арматурою, тому ми постараємося якомога швидше тут закінчити, - повідомив водолаз.

Він також зазначив, що рятувальні вишки на пляжах - показник того, що дно обстежено. Відповідно, ці пляжі найбільш підходящі для купання.

Джерело: usionline.com