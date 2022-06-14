По Харківщині рашисти запустили снаряди на парашутах (фото)
Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири будинки
Сьогодні, 14 червня, російські загарбники обстріляли Золочів Харківської області снарядами на парашутах. Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі «Суспільному».
За його даними, росіяни вели обстріл сьогодні, 14 червня, близько 4:30. Загиблих або поранених немає, пошкоджені чотири будинки.
Нагадаємо, у Львівській області над містом Золочів сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.
Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.
Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.
Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.