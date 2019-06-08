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    Поблизу Попасної на Луганщині трактор підірвався на міні (фото)

    • Розсилка
    Поблизу Попасної на Луганщині трактор підірвався на міні (фото)
    Фото: facebook.com/Операція об'єднаних сил

    Двоє мирних жителів, які перебували у тракторі, отримали вибухові травми

    Поблизу населеного пункту Попасна на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт трактор марки New Holland СТОВ «Надія» підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

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    Дві цивільні особи, які перебували в транспортному засобі отримали вибухові травми.

    Постраждалих осіб було негайно доправлено до відділення центральної районної лікарні Попасної.

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    Поблизу Попасної на Луганщині трактор підірвався на міні (фото)
    Поблизу Попасної на Луганщині трактор підірвався на міні (фото)
    Поблизу Попасної на Луганщині трактор підірвався на міні (фото)
    Фото: facebook.com/Операція об'єднаних сил

    В ході обстеження прилеглої території та місця вибуху інженерним підрозділом зі складу сил ООС встановлено, що вибух стався внаслідок наїзду заднім правим колесом на міну типу «ТМ».

    Як повідомлялось, 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, п’ятеро отримали поранення та сім чоловік зазнали бойових травм.

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