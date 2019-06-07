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    У світі

    У Швеції пролунав потужний вибух, постраждало 19 людей

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    Через потужний вибух були розбиті вікна і пошкоджені балкони п'ятиповерхового житлового будинку - У Швеції пролунав потужний вибух, постраждало 19 людей
    Через потужний вибух були розбиті вікна і пошкоджені балкони п'ятиповерхового житлового будинку

    Кілька кварталів навколо району були оточені, але жителів не евакуювали

    У Швеції у місті Лінчепінг стався вибух. У результаті 19 осіб отримали легкі поранення. Про це повідомляє з посиланням на RTÉ.

    Громадське радіо Швеції повідомило, що через потужний вибух були розбиті вікна і пошкоджені балкони п'ятиповерхового житлового будинку. Також вибух зачепив інші будівлі.

    «Ми почали отримувати велику кількість дзвінків від людей про сильний вибух в центрі Лінчепінга, на вулиці Хамнгатан... Ми оточили цей район і працюємо над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося», - заявили у поліції.

    Нагадаємо, в квітні в Швеції стався вибух в магазині.

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