У Швеції пролунав потужний вибух, постраждало 19 людей



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Через потужний вибух були розбиті вікна і пошкоджені балкони п'ятиповерхового житлового будинку

Кілька кварталів навколо району були оточені, але жителів не евакуювали

У Швеції у місті Лінчепінг стався вибух. У результаті 19 осіб отримали легкі поранення. Про це повідомляє з посиланням на RTÉ.

Громадське радіо Швеції повідомило, що через потужний вибух були розбиті вікна і пошкоджені балкони п'ятиповерхового житлового будинку. Також вибух зачепив інші будівлі.

«Ми почали отримувати велику кількість дзвінків від людей про сильний вибух в центрі Лінчепінга, на вулиці Хамнгатан... Ми оточили цей район і працюємо над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося», - заявили у поліції.

Нагадаємо, в квітні в Швеції стався вибух в магазині.