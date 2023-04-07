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Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні
радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

У Зеленського спростували чергову російську маячню про «американські біолабораторії» в Україні

Росіяни знову намагаються виправдати свою агресію проти українського народу. Цього разу в хід знову пішли вигадані ними раніше «американські біолабораторії». Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в Twitter.

«РФ знову начебто виявила «американські біолабораторії» в Україні? Який усе таки безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд мають зараз брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії», – написав Подоляк.

Проте радник голови ОП також наголосив, що це чудова тактика з боку РФ, адже, за його словами, інші країни «мають нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю».

Раніше повідомлялося, що Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення «русофобії як чинника, що перешкоджає пошуку довгострокових і стійких рішень української кризи».

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Теги: розвідка росія радник Михайло Подоляк

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