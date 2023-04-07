Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні

У Зеленського спростували чергову російську маячню про «американські біолабораторії» в Україні

Росіяни знову намагаються виправдати свою агресію проти українського народу. Цього разу в хід знову пішли вигадані ними раніше «американські біолабораторії». Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в Twitter.

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«РФ знову начебто виявила «американські біолабораторії» в Україні? Який усе таки безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд мають зараз брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії», – написав Подоляк.

Проте радник голови ОП також наголосив, що це чудова тактика з боку РФ, адже, за його словами, інші країни «мають нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю».

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Раніше повідомлялося, що Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення «русофобії як чинника, що перешкоджає пошуку довгострокових і стійких рішень української кризи».