Кремль розпочав «чистку» генералів через провали в Україні – розвідка Британії

Під керівництвом Мурадова «друга армія світу» зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці

Міноборони Росії звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східним угрупуванням військ в Україні. І на це є багато важливих причин. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Експерти зазначили, що під керівництвом Мурадова «друга армія світу» зазнала надзвичайно значних втрат за останні місяці. Оскільки її погано продумані напади неодноразово не зуміли захопити місто Вугледар, що на Донеччині.

«Операції викликали гостру публічну критику з боку різних російських коментаторів, включно з військовими самого Мурадова», – зазначили в розвідці.

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Зазначається, що Східне угрупованням військ Мурадов очолив після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу під час початку повномасштабного вторгнення.

«Він є найбільш високопоставленим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, ймовірно, таких звільнень буде більше, оскільки Росія не може досягти своїх цілей на Донбасі», – додали у розвідці Британії.

Нагадаємо, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.