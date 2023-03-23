Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки

У Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України

Кремль намагається завербувати на війну проти України громадян Анголи, а також Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що зокрема на території Білорусі Росія хоче завербувати на війну дві тисячі найманців.

«Йдеться про співробітників охоронного підприємства «ГвардСервіс». Зауважимо, що «ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, повідомляється, що у Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України.

«Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до африканської країни», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку.