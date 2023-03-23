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Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки
фото ілюстративне

У Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України

Кремль намагається завербувати на війну проти України громадян Анголи, а також Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що зокрема на території Білорусі Росія хоче завербувати на війну дві тисячі найманців. 

«Йдеться про співробітників охоронного підприємства «ГвардСервіс». Зауважимо, що «ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України.

«Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до африканської країни», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку.

Теги: війна росія Африка

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