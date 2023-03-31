Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)
Російський актор розкрив вени на сцені перед повним залом
фото: скріншот з відео

Актор заявив, що останній рік на нього чинять тиск у театрі, і вирішив розкрити вени

У російській Республіці Бурятія актор Державного російського драматичного театру імені Бестужева Артур Шувалов порізав вени прямо на сцені. Його обурило звільнення керівника за антивоєнну позицію та політика нинішнього керівництва.

Більшість акторів виступали проти війни з Україною, за що на них чинився адміністративний тиск.

Шувалов розповів, що керівництво театру в Улан-Уде погрожує звільнити його та колег за підтримку колишнього керівника Сергія Левицького, який засудив війну в Україні. Актор заявив, що втомився від погроз та переслідувань, після чого перед повною залою порізав вени на лівій руці канцелярським ножем.

«Протягом року мене намагаються звільнити, принижують, позбавляють роботи, грошей. Сьогодні звільнили мою дружину Світлану Полянську. Я не хочу з цим миритися… Вибачте, будь ласка, мене. Я втомився. Хочу сказати: В'ячеслав Михайлович Дьяченко, Наталія Миколаївна Светозарова –ці люди винні у моїй смерті», – заявив Шувалов зі сцени, коли трупа вийшла на уклін після виступу.

Наразі актор перебуває у лікарні. Повідомляється, що більшість акторів російського театру, як і колишній худрук, засудили війну в Україні. Зокрема, вони зривали плакати з буквою Z із будівлі театру.

Що стосується нового керівника театру В’ячеслава Дяченка, то він назвав акторів «представниками найдавнішої професії» і сказав, що має намір ставити вистави «простіше і зрозуміліше звичайним людям». Але це не співпадало з інтересами трупи.

Зазначимо, що у Росії почастішали випадки самогубства, зокрема, раніше, з вікна власного будинку випала впливова чиновниця Міноборони РФ.

Теги: росія актор театр відео політика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На такий крок, за словами Грем, Джастін пішов через страх втратити кохану
Супермодель Ешлі Грем вразила одкровенням: заради неї чоловік наважився на стерилізацію
19 березня, 00:20
Перші тривожні симптоми у Нілла з'явилися у березні минулого року
Зірці Голлівуду Сему Ніллу діагностували рідкісну форму раку
21 березня, 13:01
На Алека Болдвіна, який застрелив українку, знову подали до суду: хто цього разу
На Алека Болдвіна, який застрелив українку, знову подали до суду: хто цього разу
28 лютого, 16:37
Голлівудське зіркове подружжя, яке має трьох дочок, нарешті розсекретило стать четвертої дитини
Голлівудське зіркове подружжя, яке має трьох дочок, нарешті розсекретило стать четвертої дитини
7 березня, 10:53
Провокації на кордоні з Придністров’ям. «Південь» оцінив ризики
Провокації на кордоні з Придністров’ям. «Південь» оцінив ризики
1 березня, 15:18
Учасників акції затримали в адміністративному порядку за опір поліції
Перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії
8 березня, 20:27
Вибухи у Бєлгороді лунали вночі
Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет
13 березня, 07:34
FPV-дрон із кумулятивними зарядами наздогнав російський БТР із піхотою на броні
Дрони-камікадзе спецназу СБУ знищили бронетехніку окупантів (відео)
21 березня, 07:53
Білорусь вигадала пояснення появі ракетного полку поблизу Рівненщини
Білорусь вигадала пояснення появі ракетного полку поблизу Рівненщини
23 березня, 15:05

Соціум

Помилуваний зек-«вагнерівець» повернувся з фронту і знову вбив людину – все село тремтіло від страху (відео)
Помилуваний зек-«вагнерівець» повернувся з фронту і знову вбив людину – все село тремтіло від страху (відео)
Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)
Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)
У Росії тисячі машин застрягли на трасі через буран (відео)
У Росії тисячі машин застрягли на трасі через буран (відео)
Путін кличе російськомовних з України переїздити до Росії
Путін кличе російськомовних з України переїздити до Росії
Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ біля українського кордону
Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ біля українського кордону
«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян
«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
58K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
12K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
11K
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9431
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США
Вчора, 23:03
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Вчора, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту