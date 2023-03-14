Росія боїться «русофобії». Радбез ООН сьогодні проведе екстрене засідання

На засідання Ради Безпеки ООН буде запрошена і українська делегація

У вівторок Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення «русофобії як чинника, що перешкоджає пошукові довгострокових і стійких рішень української кризи». Про це пише «Укрінформ».

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Представники російської делегації заявили, що порушуватимуть питання «русофобії» не лише в Україні, а й на Заході. Засідання розпочнеться 14 березня о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 за Києвом). Очікується виступ української делегації.

У квітні Росія головуватиме в Раді Безпеки ООН. За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, країна, яка здійснює воєнні злочини та бомбить мирні міста, не може виконувати роль голови у Раді Безпеки ООН. «Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!», – заявив він. У березні в Радбезі головує Мозамбік.

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Нагадаємо, у лютому на щорічній сесії Ради з прав людини ООН, відбувалось обговорення розслідувань військових злочинів, скоєних на території України від початку російського вторгнення.

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