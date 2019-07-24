Подальше перебування Павла Гриба за ґратами призведе до смерті - батько
Обстеження Павла показують, що динаміка хвороби дуже негативна, розповів батько українця
Обстереження ув'язненого в Росії українця Павла Гриба показали, що динаміка хвороби негативна і подальше перебування юнака за гратами приведе до внутрішньї кровотечі і смерті.
Про це сказав в ефірі телеканалу «Еспресо» батько політв'язня Ігор Гриб, коментуючи рішення Верховного суду РФ, який визнав «законним» вирок Павлу засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.
«Обстеження Павла показують, що динаміка дуже негативна і знаходження Павла у подальшому за ґратами приведе до смерті, бо у цих нелюдських умовах знаходження у колонії та ще й етапування буде – це прямий шлях до смерті, бо відкриється внутрішня кровотеча і все», - пояснив Ігор Гриб.
Він додав, що ще невідомо, куди етапуватимуть Павла Гриба.
Батько політв'язна також розповів про зустріч з президентом Володимиром Зеленським: «За тиждень до виборів у нас була зустріч з президентом. Там озвучили всю проблематику і всі пропозиції, які напрацьовані нами за ці роки. Чекаємо реакції від Офісу президента».
Зазначимо, що у вівторок Верховний суд РФ визнав «законним» вирок українцю Павлу Грибу, незаконно засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.
У МЗС України заявили, що Росія знову продемонструвала відсутність правосуддя у справі Гриба.
Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.
Як відомо, Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.
У російській неволі Павлу Грибу виповнився 21 рік.