Подальше перебування Павла Гриба за ґратами призведе до смерті - батько



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вівторок Верховний суд РФ визнав «законним» вирок українцю Павлу Грибу

Обстеження Павла показують, що динаміка хвороби дуже негативна, розповів батько українця

Обстереження ув'язненого в Росії українця Павла Гриба показали, що динаміка хвороби негативна і подальше перебування юнака за гратами приведе до внутрішньї кровотечі і смерті.

Про це сказав в ефірі телеканалу «Еспресо» батько політв'язня Ігор Гриб, коментуючи рішення Верховного суду РФ, який визнав «законним» вирок Павлу засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

«Обстеження Павла показують, що динаміка дуже негативна і знаходження Павла у подальшому за ґратами приведе до смерті, бо у цих нелюдських умовах знаходження у колонії та ще й етапування буде – це прямий шлях до смерті, бо відкриється внутрішня кровотеча і все», - пояснив Ігор Гриб.

Він додав, що ще невідомо, куди етапуватимуть Павла Гриба.

Батько політв'язна також розповів про зустріч з президентом Володимиром Зеленським: «За тиждень до виборів у нас була зустріч з президентом. Там озвучили всю проблематику і всі пропозиції, які напрацьовані нами за ці роки. Чекаємо реакції від Офісу президента».

Зазначимо, що у вівторок Верховний суд РФ визнав «законним» вирок українцю Павлу Грибу, незаконно засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

У МЗС України заявили, що Росія знову продемонструвала відсутність правосуддя у справі Гриба.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Як відомо, Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

У російській неволі Павлу Грибу виповнився 21 рік.