Податківці назвали дату, з якої підприємці можуть не вести книгу обліку доходів



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Зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних

Для ФОПів та фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, передбачена можливість вести облік доходів і витрат у зручній для них формі

Закон № 786 відкоригував порядок ведення обліку для ФОПів. Норми, які стосуються Електронного кабінету платника, набирають чинності з 8 листопада 2020 року. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Одеській області.

ФОПам платникам єдиного податку І і ІІ груп та платникам єдиного податку ІІІ групи, які не є платниками податку на додану вартість, з 01.01.2021 року можна вести облік у довільній формі в паперовому та/або електронному вигляді шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

ФОПи платники єдиного податку ІІІ групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

Юрособи – платники єдиного податку ІІІ групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 ПКУ.

Для ФОПів та фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, передбачена можливість вести облік доходів і витрат у зручній для них формі – паперовій або електронній, у т.ч. через Електронний кабінет.

Крім того, Закон № 786 скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в Електронному кабінеті платника та передбачає, що в Електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.

Контролюючий орган буде вести листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет.

Крім того, зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН:

у разі відсутності реєстрації – 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);

у разі несвоєчасної реєстрації – 1 % (було 2 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 гривень (було 1 020 гривень).

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про відміну паперових бухгалтерських книг, який Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.