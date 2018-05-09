Податківці перевірять київську фірму, яка причетна до будівництва вертолітного майданчика Януковича

Спірний об’єкт зведений в межах охоронної зони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Дніпровський районний суд Києва надав дозвіл співробітникам Головного управління ДФС у Київській області на проведення позапланової документальної перевірки з додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Основа» (Бровари), яка причетна до скандального будівництва вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича. Про це



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Вертолітній майданчик екс-президента Віктора Януковича

Спірний об’єкт зведений в межах охоронної зони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Дніпровський районний суд Києва надав дозвіл співробітникам Головного управління ДФС у Київській області на проведення позапланової документальної перевірки з додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Основа» (Бровари), яка причетна до скандального будівництва вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 квітня.

До суду з відповідний клопотанням звернулася прокуратура Києва. Зазначається, що будівництво Конгресно-виставкового центру (більш відомого, як вертолітній майданчик Януковича) тривало протягом 2010-2012 років. Для цього Київська міська рада передала ТОВ «Амадеус Ко» земельну ділянку, яка знаходиться на Парковій дорозі. Ця місцевість належить до особливих цінних земель - земель історико-культурного призначення, оскільки розташовується на території пам'ятки історії та ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долин р. Дніпро».

Окрім того, земельна ділянка на вул. Парковій, на якій проводились роботи з будівництва, розташована у Центральному історичному районі міста, в межах охоронної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Однак за час будівництва ані ТОВ «Амадеус Ко» (замовник), ані ТОВ «Основа-Солсиф» (генпроектувальник, генпідрядник) відповідних дозволів в органах охорони культурної спадщини не отримували.

На думку прокуратури, таке нехтування призвело до знищення охоронюваних законодавством та державою схилів правого берега Дніпра. Так, внаслідок неконтрольованого будівництва на Парковій дорозі розпочались зсуви ґрунту, які загрожують пошкодженню іншій пам'ятці архітектури загальнодержавного значення - Маріїнському палацу.

Поряд з цим, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження з’ясовано, що службові особи ТОВ «Амадеус Ко», ТОВ «Танталіт», ТОВ «Основа-Солсиф» та ТОВ «Основа» (підрядник) здійснили розкрадання грошових коштів ПАТ «Укрбізнесбанк» та ПАТ «Радикал Банк», які в подальшому скерували на будівництво Конгресно-виставкового центру на Парковій дорозі у Печерському районі Києва.

Таким чином, податківці одержали дозвіл від суду на перевірку правильності нарахування та сплати до бюджету України податків, зборів та інших платежів при проведенні фінансово-господарської діяльності, а також з питань правомірності декларування відшкодування з бюджету податку на додану вартість ТОВ «Основа» протягом 2010-2016 років.

За даними ЗМІ, засновниками броварської «Основи» є директор Юрій Карпенко (57%), Віктор Карпенко, В’ячеслав Орлов, Алла Кондратович, Семен Новофастовський, Лариса Байбара і Лідія Миронова. Загалом, з 2010 року фірма виграла тендерів приблизно на 219,60 млн грн.

У 2017 році журналісти-розслідувачі програми «Схеми» повідомляли, що Конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у центрі Києва досі можуть контролювати люди, пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем. Зокрема, вказане приватне майно за рішенням суду в серпні 2017 року мало перейти не у власність, як заявляв президент Петро Порошенко, а в оперативне управління держави.

Право оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані суд передав держпідприємству «Фінансування інфраструктурних проектів». Але за 9 місяців після винесення ухвали ДП так і не почало керувати КВЦ «Парковим».

Більше того британська фірма Fineroad business LLP , що через ТОВ «Амадеус Ко», володіє конгресно-виставковим центром «Парковий», змінила власника. У грудні 2017 року ним став уродженець Краматорську Сергій Московський, наближений до народного депутата БПП Максима Єфімова.