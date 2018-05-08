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    Політика

    Довірена особа нардепа від БПП Максима Єфімова стала новим власником вертолітного майданчика Януковича

    Єфімов визнав, що сам планував купити комплекс із вертолітним майданчиком, але побоявся зазнати репутаційних втрат
    Британська фірма «Fineroad business LLP» , що через ТОВ «Амадеус Ко», володіє конгресно-виставковим центром «Парковий», змінила власника. У грудні 2017 року ним став уродженець Краматорську Сергій Московський, наближений до народного депутата БПП Максима Єфімова. Про це ідеться в розслідуванні Валерії Іванової
    • Сьогодні, 11:18
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    Максим Єфімов
    Максим Єфімов

    Єфімов визнав, що сам планував купити комплекс із вертолітним майданчиком, але побоявся зазнати репутаційних втрат

    Британська фірма «Fineroad business LLP» , що через ТОВ «Амадеус Ко», володіє конгресно-виставковим центром «Парковий», змінила власника. У грудні 2017 року ним став уродженець Краматорську Сергій Московський, наближений до народного депутата БПП Максима Єфімова. Про це ідеться в розслідуванні Валерії Іванової «Авіатори Паркового» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    Сергій Московський працює у Німеччині директором торгового представництва українського заводу «Енергомашспецсталь». Президентом і акціонером цього заводу є народний депутат від Блоку Петра Порошенка Максим Єфімов.

    Нардеп Єфімов розповів, що 20 років знає Московського і це людина, якій він довіряє. Політик наполягає, що «Парковий» придбав саме Московський. Однак визнав, що сам планував купити комплекс із вертолітним майданчиком, але побоявся зазнати репутаційних втрат.

    «Я розглядав «Парковий комплекс» тільки в перспективі, якщо вдасться очистити його і викупити у держави, тоді це цікаво, а якщо бути людиною, яка покладе свою репутацію на боротьбу з одними, іншими, прокуратурою. Тим паче зрозуміло, що це пахне дурно. Я кажу про це, бо я народний депутат, якщо я був би просто комерсантом, і не було б політичних аспектів, тоді ти просто купуєш щось і продаєш. Якщо це знаходиться у законодавчому полі, то можна було б заходити туди і дивитись, які потрібні підстави, щоб цю справу розвалювати у судах. Але оскільки я депутат, моя репутація дорого коштує», - зазначив він.

    Наразі майно фірми «Амадеус Ко» арештоване і за рішенням суду передано в управління державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів». Але за дев’ять місяців після винесення ухвали ДП так і не почало керувати КВЦ «Парковим».

    Майно «Амадеусу» було арештовано у справі, яку веде київська прокуратура. Загалом станом на кінець 2017 р. навколо КВЦ було відкрито чотири кримінальні провадження. У Генеральній прокуратурі та прокуратурі м. Києва розслідуються епізоди будівництва комплексу за нелегально отримані кошти людьми з орбіти Віктора Януковича, а також через незаконне виділення під будівництво особливо цінних земель, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.  

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    До Сергія Московського фірмою «Fineroad business LLP» володів Яшар Ходжаєв. Це прізвище можна зустріти у справі про банк Олександра Януковича, сина біглого президента Віктора Януковича. За версією слідства він був однією з ланок злочинної схеми для легалізації вкрадених грошей Януковичем.  Тож до недавнього часу «Парковий» залишався в орбіті екс-гаранта.

    Московський також став юридичним власником кримського бізнесу Єфімова. З серпня 2017 року на нього було переписано чотири вітряні ферми, які до цього входили у корпорацію «Вітряні парки України». 25% цієї корпорацію належать Єфімову. Ще одна фірма Єфімова «Домкримбуд», із земельними активами на анексованому півострові, у грудні 2017-го була переписана на Московського.

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