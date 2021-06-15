«Подивіться його фільми»: Андрій Іллєнко згадав про свого талановитого батька (фото)

Юрій Іллєнко був постаттю не лише національного, а й світового кіно

«Згадайте сьогодні Юрія Іллєнка. Почитайте його книги. Він заслужив»

«Свободівець» Андрій Іллєнко у мережі Facebook згадав про свого батька Юрія Іллєнка, який був патріархом українського кіно. Митець помер 15 червня 2010 року.

«Пройшло вже 11 років. Я пам’ятаю той день буквально похвилинно. Спекотний, сонячний червень, Прохорівка, наша хата, яку збудував батько власноруч. І його останні години.

Він відходив спокійно, все усвідомлював, а останнім його проханням до нас із братом було підняти його і дати востаннє подивитися на Дніпро», – зворушливо написав Андрій Іллєнко.

Він звернувся до українців: «Згадайте сьогодні Юрія Іллєнка. Подивіться його фільми. Почитайте його книги. Він заслужив».

Андрій Іллєнко показав останнє фото батька. «Він зробив його власноруч. Вже після батькової смерті брат знайшов його на флешці фотоапарату», – уточнив пан Андрій.

Додамо, що 15 червня 1941 року у селі Чорториї Кіцманського району Чернівецької області в сім’ї прохідника-залізничника народився Іван Миколайчук, український кіноактор, сценарист, режисер та письменник, посмертно – лауреат Шевченківської премії 1988 року.

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