Кінопремія «Золота Дзиґа-2021»: стали відомі усі переможці
Фаворитом цьогорічної премії «Золота Дзиґа» стала драма Валентина Васяновича «Атлантида», яка отримала шість нагород
Цьогоріч статуетки вручали в 23 номінаціях, серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал».
У суботу ввечері, 12 червня, відбулася урочиста церемонія нагородження п'ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа». Імена переможців опубліковано на Facebook-сторінці Української кіноакадемії, яка є організатором премії.
Ведучими «Золотої Дзиґи 2021» виступили акторка та телеведуча Дар'я Трегубова й телеведучий Олег Панюта.
Цьогоріч статуетки вручали в 23 номінаціях, серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал».
Фаворитом цьогорічної премії стала драма Валентина Васяновича «Атлантида», яка отримала шість нагород.
Повний список переможців:
- Найкращий фільм: «Атлантида», Валентин Васянович.
- Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка): Валентин Васянович, «Атлантида».
- Приз глядацьких симпатій: «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», Михайло Костров.
- Найкраща чоловіча роль: Юрій Кулініч («Погані дороги»).
- Найкраща жіноча роль: Марина Кошкіна («Забуті»).
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Ігор Колтовський («Погані дороги»).
- Найкраща жіноча роль другого плану: Оксана Вороніна («Погані дороги»).
- Найкраща операторська робота: Валентин Васянович («Атлантида»).
- Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко («Атлантида»).
- Найкращий сценарій: Наталка Ворожбит («Погані дороги»)
- Найкраща музика: Антон Байбаков («Черкаси»).
- Найкраща пісня: «Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова («Віктор_Робот»). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк.
- Найкращий документальний фільм: «Земля блакитна, ніби апельсин».
- Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова): «Бульмастиф».
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм: «Історія України за 5 хвилин».
- Найкращий ігровий серіал: «Спіймати Кайдаша», Олександр Тіменко (СТБ).
- Найкращий дизайн костюмів: Галина Отенко, Керо Марія («Толока»).
- Найкращий грим: Марія Петровська («Безславні кріпаки»).
- Найкращий звук: Ігор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»).
- Найкращий монтаж: Валентин Васянович («Атлантида»).
- Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко («Атлантида»).
- Відкриття року: Наталка Ворожбит.
- Премія за внесок розвитку українського кінематографу: Роман Балаян.
Лідерами за кількістю номінацій були такі стрічки: «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) і «Черкаси2 (4).