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    Кінопремія «Золота Дзиґа-2021»: стали відомі усі переможці

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    Фаворитом цьогорічної премії &laquo;Золота Дзиґа&raquo; стала драма Валентина Васяновича&nbsp;&laquo;Атлантида&raquo;, яка отримала шість нагород - Кінопремія «Золота Дзиґа-2021»: стали відомі усі переможці

    Фаворитом цьогорічної премії «Золота Дзиґа» стала драма Валентина Васяновича «Атлантида», яка отримала шість нагород

    Цьогоріч статуетки вручали в 23 номінаціях, серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал».

    У суботу ввечері, 12 червня, відбулася урочиста церемонія нагородження п'ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа». Імена переможців опубліковано на Facebook-сторінці Української кіноакадемії, яка є організатором премії.

    Ведучими «Золотої Дзиґи 2021» виступили акторка та телеведуча Дар'я Трегубова й телеведучий Олег Панюта.

    Цьогоріч статуетки вручали в 23 номінаціях, серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал».

    Фаворитом цьогорічної премії стала драма Валентина Васяновича «Атлантида», яка отримала шість нагород.

    Повний список переможців:

    • Найкращий фільм: «Атлантида», Валентин Васянович.
    • Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка): Валентин Васянович, «Атлантида».
    • Приз глядацьких симпатій: «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», Михайло Костров.
    • Найкраща чоловіча роль: Юрій Кулініч («Погані дороги»).
    • Найкраща жіноча роль: Марина Кошкіна («Забуті»).
    • Найкраща чоловіча роль другого плану: Ігор Колтовський («Погані дороги»).
    • Найкраща жіноча роль другого плану: Оксана Вороніна («Погані дороги»).
    • Найкраща операторська робота: Валентин Васянович («Атлантида»).
    • Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко («Атлантида»).
    • Найкращий сценарій: Наталка Ворожбит («Погані дороги»)
    • Найкраща музика: Антон Байбаков («Черкаси»).
    • Найкраща пісня: «Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова («Віктор_Робот»). Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк.
    • Найкращий документальний фільм: «Земля блакитна, ніби апельсин».
    • Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова): «Бульмастиф».
    • Найкращий короткометражний анімаційний фільм: «Історія України за 5 хвилин».
    • Найкращий ігровий серіал: «Спіймати Кайдаша», Олександр Тіменко (СТБ).
    • Найкращий дизайн костюмів: Галина Отенко, Керо Марія («Толока»).
    • Найкращий грим: Марія Петровська («Безславні кріпаки»).
    • Найкращий звук: Ігор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»).
    • Найкращий монтаж: Валентин Васянович («Атлантида»).
    • Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко («Атлантида»).
    • Відкриття року: Наталка Ворожбит.
    • Премія за внесок розвитку українського кінематографу: Роман Балаян.

    Лідерами за кількістю номінацій були такі стрічки: «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) і «Черкаси2 (4).

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    Теги: кіно культура Валентин Васянович премія фільм
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    Кінопремія «Золота Дзиґа-2021»: стали відомі усі переможці