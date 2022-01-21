Погана прикмета: Зеленського достроково привітали з днем народження

День народження Зеленського – 25 січня, а сьогодні на календарі лише 21

У Закарпатській області вздовж дороги розставили білборди з привітанням президента Володимира Зеленського з днем народження. Фото опублікував письменник Андрій Любка.

Він розповів, що проїхав 70 км і побачив щонайменше 10 таких білбордів.

На борді написано «З Днем Народження, Президенте!», намальовано логотип партії «Слуга народу».

Письменник Андрій Любка, який зробив фото бордів, розкритикував таке вітання, наголосивши на тому, що таким чином гроші «розкидаються без потреби й змісту».

«Ось що роблять дурні гроші, які пиляються на «Великому будівництві» – «слуги» вже просто розкидаються ними без потреби й змісту. Партія вітає свого лідера? Але ж він не їхатиме цією дорогою на Закарпатті, тобто не побачить. Побачити маємо ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента.

Можна було розмістити тут щось суспільно важливе, цікаве, рекламувати якусь круту ініціативу. Зрештою, ми всім Закарпаттям уже рік збираємо гроші на лікування маленького Павлика Мотички, якому діагностували СМА - чи не краще було б гроші за цю безумну рекламну кампанію перерахувати дитині?» – пише Любка.

День народження Зеленського 25 січня, а сьогодні лише 21

Читачі під світлиною пишуть: «Погана прикмета завчасно вітати. Чи це з минулого року висить?». На що Любка відповів, що борд «свіжий, чотири дні тому ще не було».

Також під світлиною українці ділять думками щодо бордів з привітанням:

«Переплюнув навіть Яника в ідіотизмі»

«Коли хочеш вислужитися і маєш владу, а не маєш розуму»

«Ще й і день, і народження з великої. Ну, найвеличніший же»

«Боже, яке жлобство»

«Котлєтінг»

День народження Зеленського – 25 січня, а сьогодні на календарі лише 21. Як відомо, в Україні з давних давен існують народні прикмети й забобони про те, що заздалегідь не можна людину вітати з днем народження, і вже тим більше дарувати подарунки завчасно.

Борди з вітанням також прокоментувала народна депутатка від «Євросолідарності». Вона обурена, що ці борди ймовірно зроблено за кошти платників податків, та ще в такі кризові часи.

«Поки ви думаєте, як сплатити комуналку і що з війною, за ваші кошти слуги вітають Зеленського з днем народження - по всій закарпатській трасі розставлені борди», – наголошує депутатка.

Наголошуємо, що наразі точно не відомо, чи саме «слуги» замовили ці борди. Втім, як часто звертають увагу різні ЗМІ, куратором Закарпаття від партії «Слуга народу» є нардеп Микола Тищенко, який часто потрапляє у скандальні ситуації. Торік у березні Тищенко очолив Закарпатську обласну організацію партії «Слуга народу». У травні Тищенко перевіряв Закарпатську митницю. «Я - бультер'єр президента. Де буде команда, де буде потрібна моя робота, там я і працюватиму», – заявляв «слуга».