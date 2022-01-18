«Я є влада». Хвороба Гогілашвілі косить «слуг народу»

Олександр Гайду ледь не очолив Опоблок на Миколаївщині, але потім його підібрала «Слуга народу»

Партія президента намагається зам’яти черговий скандал, цього разу за участю депутата Гайду

Народний депутат Олександр Гайду на початку року втрапив у скандал. В одеській кав'ярні «Штрудель», куди завітав Гайду, його супутниці відмовили в обслуговуванні через відсутність сертифіката про вакцинацію. Невдоволений депутат почав погрожувати персоналу закладу. Як свідчать співробітники кафе, Гайду не приховував свій статус, навпаки – представився народним депутатом та заявив, що його із супутницею зобов'язані обслужити.

«Оскільки він – «сам влада», «сам приймав закон і знає, кому що можна, а кому не можна». Ми попросили його покинути кафе, але він увімкнув «великого начальника» і почав погрожувати співробітникам – молодому хлопцю та дівчині, що їх вже завтра звільнять. І мовляв, вони взагалі нікуди після цього не влаштуються», – так співробітники одеського закладу переказують спілкування з парламентарем.

Нардеп Гайду влаштував кампанію помсти працівникам кафе лише через те, що вони… дотримувалися закону

На цьому можна було б ставити крапку, якби нардеп не заходився втілювати погрози у життя. Після скандалу до кав'ярні «Штрудель» навідалися різні служби з перевірками, зокрема, у двері закладу постукали співробітники ДСНС. Причиною цього стало депутатське звернення до мера Одеси Геннадія Труханова від… «слуги» Олександра Гайду. А підставою для звернення стали нібито «масові скарги» одеситів Гайду на обслуговування саме в цьому кафе.

Зауважимо, що власне цей заклад має досить високий рейтинг у Google-картах – 4,6. Трапляються і негативні відгуки, але загалом показник дуже хороший.

Оскільки у перші дні січня країна на початку січня перебувала у розслабленому стані, скандал не помітили більшість центральних ЗМІ. Це зіграло на руку пропрезидентській партії, адже влада ще не оговталась від попередньої схожої історії з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Нагадаємо, цей чиновник, дружина якого працює секретаркою у президента, влаштував істерику через перевірку документів на блокпості на Донеччині. Відео з ганебною поведінкою Гогілашвілі врешті спровокувало його у відставку. Проте ця історія не стала повчальною для нардепа Гайду.

«Главком» звернувся до народного депутата із проханням прокоментувати події у «Штруделі». Проте представник провладної фракції досі не знайшов пояснення своїм діям.

Помста правового невігласа

Законність підстав, з яких у «Штруделі» тепер проводяться перевірки, викликає сумніви. Як розказав «Главкому» кандидат юридичних наук, керуючий партнер адвокатського об’єднання Олександр Лещенко, існують декілька рішень Конституційного Суду України від 2003 року (тут і тут) із офіційним тлумаченням того, коли депутат може використовувати такий інструмент, як звернення.

«Зокрема, у них розтлумачено, що народний депутат не має права використовувати форми депутатських звернень (і депутатські запити, і депутатські звернення) в особистих інтересах – лише в інтересах держави. Існує навіть стала практика, коли Національне агентство з питань запобігання корупції складає відносно таких народних депутатів за вказані дії протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією через (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 1727 КУпАП)», – зазначив юрист.

Лещенко зауважив, що у даному випадку також має значення, ким є особа, через яку виник інцидент та чи перебувають вона із народним депутатом у сімейних відносинах. «Якщо перебувають, то такі дії можуть взагалі можуть стати предметом перевірки використання наданих повноважень народного депутата у приватних інтересах», – додав він.

До того ж, за словами адвоката, звернення нардепа на адресу Одеського міського голови Труханова є зверненням не до уповноваженого органу. Тобто сам депутат не уявляє, як коректно користуватись інструментом, який є в його розпорядженні. «Є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який чітко встановлює повноваження міського голови та виконавчого комітету. Відповідно до цього закону, міський голова не наділений контрольними повноваженнями на здійснення контролю та перевірок, адже ці повноваження належать іншим органам державної влади», – підкреслив Лещенко.

«Олександре Васильовичу, як так?»

«Главком» також звернувся до партії «Слуги народу» за коментарями з приводу скандалу в Одесі. Проте провладна сила всіляко уникає розголосу. Соратники Гайду у фракції у приватних бесідах лише зазначали, що особливої активності в парламенті їхній одіозний колега ніколи не проявляв. «Ми взагалі не знаємо, хто він і звідки взявся», – запевнив «Главком» навіть один із заступників голови фракції «Слуга народу».

Оскільки в 2019 році від «Слуг народу» до парламенту балотувалися абсолютно випадкові люди (шоумени, весільні фотографи, пауерліфтери), можна було б цілком повірити у такі запевнення. Проте Олександр Гайду має дуже цікаву біографію і говорити про нього, як про чергового «нунейма», що за спиною президента Зеленського отримав мандат, все ж не варто. Гайду, на відміну від більшості «слуг», невипадкова людина у політиці.

Чоловік пройшов до парламенту на минулих виборах як висуванець від «Слуги народу». Він переміг в окрузі №128 на Миколаївщині. Друге місце тут посів тоді Артем Ільюк, на третьому опинився Анатолій Дворник з «Опозиційна платформа – за життя».

Гайду має дві вищі освіти – банківська справа та правознавство, а також ступінь кандидата наук з держуправління. Впродовж шести років (2011-2017) працював на керівних посадах в ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера», що входить до складу Group DF Дмитра Фірташа, партнера Сергія Льовочкіна – одного з колишніх керівників «Опозиційного блоку», а нині партії «Опозиційна платформа – за життя».

Юрій Бойко, В’ячеслав Рукоманов та Олександр Гайду (Фото «Никвести»)

У середовищі керівництва «Опоблоку», тієї частини, яка згодом створила ОПЗЖ, Гайду був довіреною особою в південній області. Настільки довіреною, що Юрій Бойко (на той момент лідер «Опоблоку») навіть збирався запропонувати його кандидатуру на посаду голови Миколаївської облорганізації партії, однак тоді у це крісло сіла інша людина – Олександр Нечаєв.

У самому Миколаєві вихідця з Одеси Гайду знають давно. У 2013-му він став «Містянином року» у номінації «Благодійність». Депутат також має Почесний знак «За заслуги» Федерації роботодавців України, головою якої з 2010-го до 2016 року був Дмитро Фірташ.

Попри все це в 2019-му прізвище Гайду несподівано з’явилось у виборчих бюлетенях біля назви партії «Слуга народу». Чи можна розцінювати його як «козачка», засланого з іншого політичного табору, і чи порвав Гайда із проросійськими політиками, на яких він працював роками? Місцеві політики стверджують, що ні. Для того, аби переконати виборців в іншому, під час кампанії до парламенту керівник Миколаївського регіонального штабу ОПЗЖ Олександр Башкаленко висловлював глибокий смуток через рішення Гайду. «Олександре Васильовичу, як так? Я ж особисто підтримував вас на засіданні політради, коли ви планували очолити «Опозиційний блок» у Миколаївській області. Ваша кандидатура тоді була на першому місці. Що трапилося? Хіба ви перестали розділяти програму та політику, яку проводить наша партія? Програму, яку ми разом із вами затверджували на партійних конференціях? …Ви чомусь вирішили змінити партію. Мені складно зрозуміти ваш мотив», – писав він тоді у Facebook.

Цікавий момент: у своєму передвиборчому промо-ролику Гайду розстрілює з дробовика корупцію. Дійство відбувається під музичний супровід саундтреку серіалу «Слуга народу».

Тихий «слуга» з бурхливим минулим

Вже в парламенті Гайду увійшов до числа депутатів, які не привертають уваги до себе: він не бере особливої участі в дискусіях, уникає публічних заяв та ефірі. Одним словом, сидить тихо. Аж занадто. За 2,5 року він лише раз виступив з місця під час засідання.

Поза тим, судячи із дописів у соцмережах, Гайду часто буває на своєму окрузі. І вже там він не відмовляється від публічності: фотографується у спортивному ліцеї чи школі, відвідує ефіри регіонального телебачення.

Гайду також піариться на проєкті «Велике будівництво» – активно цікавиться його перебігом на Миколаївщині, опікується станом будівництва 40 кілометрів дороги до портів Корабельного району міста.

Законодавча діяльність Гайду зосереджена на податковій та аграрній галузях.

Дружина-громадянка Росії та статки

Олександр Гайду одружений з громадянкою РФ Вікторією Марковою, виховує сина Миколу і доньку Олександру.

Згідно з даними про суттєві зміни у майновому стані нардепа, у 7 жовтня минулого року він придбав дачний будинок за 1,5 млн грн в Одесі у… власної дружини Вікторії Маркової, яка є громадянкою Росії. Того ж таки дня Гайду купив у дружини дві земельні ділянки в Одесі: одну з них площею 422 кв. м за 508 тис. грн, другий – площею 15 кв. м – за 18 тис. грн.

Відповідно до декларації Гайду, поданої в березні минулого року, нардеп є власником будинку в Одесі площею 108,9 кв. м, придбаним у 2010 році за 27 тис. грн, а його дружина має в Одесі дві квартири: одна – 69,3 кв. м, придбана в 2018 році за 484 тис. грн, інша – 33,7 кв.м, придбана в 2006 році (вартість не вказана). Вищезгадані будинок за 1,5 млн грн і дві земельні ділянки справді значився як власність Маркової, Гайду ж з дітьми мав на нього право користування.

Крім того, Гайду належить автомобіль Lexus LX 570 2012-го року випуску, який на момент купівлі коштував 1,2 млн грн. Його дружина є власницею Audi Q5 2016 року, на момент купівлі вона коштувала 451,5 тис. грн.

Олександр Гайду також полюбляє дорогі годинники. У його декларації зазначені аж три люксові екземпляри: Omega, Corum Admirals Cup (вартість не вказана) та Jaquet Droz вартістю у 621 тис. грн. Вони придбані до того, як Гайду став нардепом. Інше хобі Олександра Васильовича – криптовалюта. Згідно з даними декларації, він має у власності 26 біткоїнів. Причому придбав їх тоді, коли це ще не було популярно серед інвесторів – у 2013 році.

Наталія Сокирчук, «Главком»