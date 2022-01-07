«Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою (фото)

Нардеп виклав текст колядки та написав «Христос Воскрес!»

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове зганьбився. Цього разу він привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес, пише «РБК-Україна». Привітання Тищенко опублікував на Facebook.

Нардеп виклав текст колядки, але в кінці, замість вітати із народженням Сина Божого, написав «Христос Воскрес!», тобто переплутав Різдво з Великоднем.

Такий вітальний пост провисів близько двох годин, але потім його виправили. У тексті з'явилася нова колядка і в кінці все-таки написали, що «Христос народився». Фотографія Тищенка з сином не змінилася.

Нагадаємо, недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео).

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