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    Події в Україні

    «Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою (фото)

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    Тищенко поспішив привітати українців, але сплутав свята - «Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою (фото)
    Тищенко поспішив привітати українців, але сплутав свята
    фото: Микола Тищенко/Facebook

    Нардеп виклав текст колядки та написав «Христос Воскрес!»

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове зганьбився. Цього разу він привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес, пише «РБК-Україна». Привітання Тищенко опублікував на Facebook.

    Нардеп виклав текст колядки, але в кінці, замість вітати із народженням Сина Божого, написав «Христос Воскрес!», тобто переплутав Різдво з Великоднем.

    Такий вітальний пост провисів близько двох годин, але потім його виправили. У тексті з'явилася нова колядка і в кінці все-таки написали, що «Христос народився». Фотографія Тищенка з сином не змінилася.

    Нагадаємо, недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео).

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    Теги: депутат Facebook щеплення Микола Тищенко
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    «Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою (фото)