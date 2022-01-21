Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова»

Ігор Терехов наголосив, що Харків був і буде українським

Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику

Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян не піддаватися панічним настроям через заяву президента Володимира Зеленського про загрозу російської окупації міста.

Терехов висловив упевненість, що Харків залишатиметься мирним українським містом.

«Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянами єдиної та неподільної України. І будь-хто, хто посягне захопити Харків, повинен розуміти – на захист свого улюбленого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці», – йдеться у заяві міського голови, опублікованій на його сторінці у Facebook 21 січня.

За словами Терехова, «місто готове дати надійну відсіч потенційному загарбникові», і «всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є».

Мер запевнив харків'ян, що «приводів для занепокоєння немає», і «Харків … успішно розвиватиметься під мирним небом».

За словами Терехова, «місто готове дати надійну відсіч потенційному загарбникові»

У повідомленні не згадується Російська Федерація, натомість використовується термін «потенційний загарбник». Про готовність дати відсіч державі-агресору Терехов сказав у коментарі Суспільному.

«Поки я Харківський міський голова, ми нікому не дамо захопити Харків – ніякій Росії», – заявив мер.

«Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота», – додав він.

На уточнювальне питання, що саме міська влада робить для зміцнення безпеки в умовах військової загрози, Терехов відповів: «Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта… Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом».

«Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики… Не буде жодної війни», – резюмував мер Харкова.

В інтерв'ю американському виданню The Washington Post, опублікованому 21 січня, Володимир Зеленський заявив, що Росія може окупувати Харків, і це стане початком великомасштабної війни.

У зверненні до нації 19 січня Зеленський закликав українців не панікувати, «вірити не чуткам, а офіційним джерелам», а також попросив ЗМІ не сіяти паніку, висвітлюючи російську воєнну загрозу.