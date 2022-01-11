«Жлобство та нуль сервісу». Відомий ведучий висміяв гірськолижне Славське (фото, відео)

На гірськолижному курорті пропонують відпочинок, співставний за цінами з Буковелем, але з набагато нижчим рівнем сервісу

Ціни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у закарпатському містечку Славське обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вітоніва). Враженнями журналіст та блогер поділився на своїй Facebook-сторінці.

Майкла Щура обурив розмір парковки біля підйомника, неналежний рівень обслуговування в службах оренди спорядження тощо. «На кожному кроці перед схилом – снігоходи. Водії снігоходів пропонують усім завезти їх на вершину за 700 грн. Але ж – для чого тоді підйомник? – питаємо ми, і сміливо йдемо далі.

«Підійшли до кас підйомника «Захар Беркут». Ціна за день 900 грн. Півдня – 550 грн. Ну дорогувато, як на один підйомник (десь так коштує Буковель). Але наче і траса немаленька. І кататись хочеться. Та поїхали! Взяли два скіпаси по півдня. 1100 грн», – розповів Майкл Щур.

Згодом журналіста із родиною засмутив стан підйомника, де «все іржаве і старе, а пластик – потрісканий».

Згодом підйомник зламався і всім, хто бажав піднятися на схил все ж довелося користуватися снігоходами.

«Спустився вниз по цій трасі. Все ще планую піднятись раз на вершину. І тут я бачу біля підйомника чергу. Дуже багато людей. Простояв хвилин 20 в черзі. Черга не зрушила з місця. Того дня я там більше не піднявся жодного разу. І тоді я зрозумів, для чого там снігоходи. Бо дехто з черги йшов до них. Зремонтувати підйомник? Для чого? Краще вбивати трасу снігоходами. Враження від Захара Беркута: жлоби зайняли гору і беруть гроші за вхід. 30 євро за денний скіпас. Один підйомник. Одна жалюгідна траса. Один раз спуститись! Щоб спуститись другий раз, треба простояти години три в черзі», – обурився Майкл Щур.

Журналіст додав, що інші підйомники, відвідані ним у Славському, справили на нього не набагато краще враження. Зокрема, до схилу, що називається Погар, журналісту із родиною довелося «рухатись слизькими вулицями з болотом, водою, шматками криги». При цьому на вузьких вуличках ще й доводилося пропускати автівки.

Ще одна траса, яку відвідав Майкл Щур у Славському, – Тростян, також залишила в нього виключно негативні враження, оскільки до підйомника ледь вдалося проїхати жахливою місцевою дорогою. До того ж, як виявилося, підйомник на цій трасі обладнаний одномісними кріслами, що, вочевидь, не підходить для туристів з дітьми, що тільки вчаться кататися.

«Таке жлобство я бачив хіба що на Захарі Беркуті. Нуль сервісу. Нуль комфорту. Нагадую – власники Тростяну деруть 900 грн за день і використовують совкове обладнання. З вкладень – вагонка, щоб приміщення для каси збудувати. А вимагають платити за Тростян, як за нове. Совок, бездоріжжя але «Тростян резорт», – додав Майкл Щур.

«У Славському я був на трьох підйомниках – Захар Беркут, Тростян і Погар. Там ще є «Політех» і може ще якісь, але мені байдуже. Я не готовий більше витрачати свій час і гроші на це. Всі схили у Славському функціонують окремо. Платити треба за кожен схил окремо», – зазначив Майкл Щур, наголосивши, що нікому не радить відвідувати гірськолижний курорт у Славську.

У коментарях до допису Щура користувачі Facebook називають курорт у Славському «пеклом» та радять користуватись іншими курортами.

Раніше повідомлялося, що українці шоковані цінами на святковий відпочинок у Буковелі.

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