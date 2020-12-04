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    Столицю накрив туман і смог: Київ на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів

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    Туман у Києві сприяв накопиченню забруднюючих речовин у повітрі - Столицю накрив туман і смог: Київ на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів
    Туман у Києві сприяв накопиченню забруднюючих речовин у повітрі
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі перевищує допустиму норму

    Сьогодні, 4 грудня, вранці у Києві туман, що вплинуло на рівень якості повітря у Києві.

    Так, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 142 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», подекуди «нездоровий».

    Нагадаємо, вчора синоптики попередили про сильний туман у Києві вранці 4 грудня. Оголошено перший рівень небезпеки.

    Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

    А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці. 

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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