Столицю накрив туман і смог: Київ на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів
Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі перевищує допустиму норму
Сьогодні, 4 грудня, вранці у Києві туман, що вплинуло на рівень якості повітря у Києві.
Так, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 142 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».
Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.
Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», подекуди «нездоровий».
Нагадаємо, вчора синоптики попередили про сильний туман у Києві вранці 4 грудня. Оголошено перший рівень небезпеки.
Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.
А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці.