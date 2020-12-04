Столицю накрив туман і смог: Київ на 13 місці серед найбрудніших мегаполісів

Туман у Києві сприяв накопиченню забруднюючих речовин у повітрі

Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі перевищує допустиму норму

Сьогодні, 4 грудня, вранці у Києві туман, що вплинуло на рівень якості повітря у Києві.

Так, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 142 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова для чутливих груп».

Дані ресурсу Iqair

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», подекуди «нездоровий».

Нагадаємо, вчора синоптики попередили про сильний туман у Києві вранці 4 грудня. Оголошено перший рівень небезпеки.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці.