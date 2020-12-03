  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на місто опускається туман

    • Розсилка
    Туман у Києві протримається вночі та вранці 4 грудня - У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на місто опускається туман
    Туман у Києві протримається вночі та вранці 4 грудня
    Фото: ДСНС

    Якість повітря у столиці може погіршитися

    До кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Фахівці попереджають, що безвітряна погода та туман можуть призвести до накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що може вплинути на рівень якості повітря у Києві.

    Також рятувальники попереджають про можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць через густий туман.

    Як повідомлялося, станом на 11:30 3 грудня Київ знаходився на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

    А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці. 

    Теги: прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies