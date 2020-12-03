У Києві оголошено перший рівень небезпеки: на місто опускається туман

Туман у Києві протримається вночі та вранці 4 грудня

Якість повітря у столиці може погіршитися

До кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці попереджають, що безвітряна погода та туман можуть призвести до накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що може вплинути на рівень якості повітря у Києві.

Також рятувальники попереджають про можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць через густий туман.

Як повідомлялося, станом на 11:30 3 грудня Київ знаходився на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці.