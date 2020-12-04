  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

    • Розсилка
    <p>Погода в Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде вітряною</p> - Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

    Погода в Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде вітряною

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 1-3° тепла

    В Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде без опадів. Температура вдень очікується від 0 до 13° тепла, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «4 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень місцями і в Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13°», – зазначається у повідомленні.

    ukraine_15

    У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

    До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies