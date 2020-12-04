Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

Погода в Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде вітряною

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 1-3° тепла

В Україні у п'ятницю, 4 грудня, буде без опадів. Температура вдень очікується від 0 до 13° тепла, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«4 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень місцями і в Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

До слова, цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років.