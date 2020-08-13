Набирають популярності безкоштовні піші екскурсії Києвом: час проведення, маршрут



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Більше сотні туристів відвідали безкоштовні піші екскурсії Kyiv City Travel

У Києві 20 червня було запущено безкоштовні муніципальні екскурсії Kyiv City Travel. За цей час ними скористалися 112 людей. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Пандемія сильно вдарила по всіх без винятку сферах економіки. Зокрема, і по туристичній галузі. Ми запустили проєкт із безкоштовними екскурсіями для підтримки туристичного іміджу Києва. І вже за менш ніж два місяці роботи послугою скористалися 78 внутрішніх туристів та 34 іноземних. Тим більше, що екскурсії задля безпеки учасників проходять групами не більше 10 осіб, із дотриманням санітарних норм та протиепідемічних вимог», – розповіла Хонда.

Вона нагадала, що екскурсії проходять у вихідні з 10:00 до 12:00:

щосуботи – українською мовою,

щонеділі – англійською.

Відвідати їх можуть усі охочі.

Запис на екскурсію відбувається щочетверга.

Зареєструватися можна за посиланням: https://bit.ly/3fUh9Gc.

Місце зустрічі: літери KYIV біля будівлі КМДА, вул. Хрещатик, 36.

Маршрут: Хрещатик, Європейська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Пейзажна алея, Андріївський узвіз.

Під час екскурсій необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.