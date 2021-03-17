Прогноз погоди: 18 березня у Вінниці можливий сніг з дощем

Вітер буде північним зі швидкістю 5- 10 метрів за секунду

Температура повітря вночі очікується від +1°С до +3°С, вдень від +3°С до +5°С

У четвер, 18 березня, у Вінниці синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі очікується сніг, вдень можливий сніг з дощем. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Температура повітря вночі очікується від +1°С до +3°С, вдень від +3°С до +5°С. Вітер буде північним зі швидкістю 5- 10 метрів за секунду.

За народним календарем 18 березня – день пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називають Городником. Із цього дня починалась гаряча городня пора. У народі говорили: «На Конона Градаря починай копати грядки в городі».