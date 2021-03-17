  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Прогноз погоди: 18 березня у Вінниці можливий сніг з дощем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вітер буде північним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду - Прогноз погоди: 18 березня у Вінниці можливий сніг з дощем

    Вітер буде північним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду

    фото: meteo.gov.ua

    Температура повітря вночі очікується від +1°С до +3°С, вдень від +3°С до +5°С

    У четвер, 18 березня, у Вінниці синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі очікується сніг, вдень можливий сніг з дощем. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

    Температура повітря вночі очікується від +1°С до +3°С, вдень від +3°С до +5°С. Вітер буде північним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

    За народним календарем 18 березня – день пам'яті мученика Конона Ісаврійського. У народі святого Конона називають Городником. Із цього дня починалась гаряча городня пора. У народі говорили: «На Конона Градаря починай копати грядки в городі».

    Теги: прогноз погоди Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies