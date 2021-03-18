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    Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    Весняна негода не залишає Україну - Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди в Україні на сьогодні

    Весняна негода не залишає Україну

    У Києві 18 березня невеликий мокрий сніг, температура вдень 3-5° тепла

    У четвер, 18 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями, у південній та південно-східній частинах дощ, на решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Зазначається, що вночі та вранці 18 березня на дорогах західної частини подекуди ожеледиця, на південному сході країни місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

    Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла. В Карпатах сніг; температура протягом доби 2-7° морозу.

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    У Києві сьогодні невеликий мокрий сніг, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

    Зазначимо, у Карпатах вирує штормовий вітер та мете хуртовина.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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