Погроми на Банковій: поліція склала адмінпротоколи на чотирьох учасників

Поліція не розголошує імена тих, на кого складені протоколи

Правоохоронці склали адміністративні протоколи на чотирьох учасників суботньої акції під Офісом президента на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Оксана Тищенко.

«На чотирьох учасників акції були складені адмінпротоколи. Зокрема, два протоколи – за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і ще два протоколи – за частиною 1 статті 195 з позначкою 6 КУпАП», – сказала вон.

Тищенко поінформувала, що поліція не розголошує дані щодо того, на кого саме були складені ці протоколи.

Раніше Телеграм-канал «Самозахист» повідомляв, що протоколи про адмінпорушення отримали ще чотири учасники суботньої акції під ОП. Зокрема, як інформував канал, Ігор Поташенков та Олег Кобезський отримали протоколи за ст. 195, ч.6 КУпАП «Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів», тобто за те, що під час акції тримали фаєри.