Погроми на Банковій: поліція склала адмінпротоколи на чотирьох учасників
Поліція не розголошує імена тих, на кого складені протоколи
Правоохоронці склали адміністративні протоколи на чотирьох учасників суботньої акції під Офісом президента на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Оксана Тищенко.
«На чотирьох учасників акції були складені адмінпротоколи. Зокрема, два протоколи – за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і ще два протоколи – за частиною 1 статті 195 з позначкою 6 КУпАП», – сказала вон.
Тищенко поінформувала, що поліція не розголошує дані щодо того, на кого саме були складені ці протоколи.
Раніше Телеграм-канал «Самозахист» повідомляв, що протоколи про адмінпорушення отримали ще чотири учасники суботньої акції під ОП. Зокрема, як інформував канал, Ігор Поташенков та Олег Кобезський отримали протоколи за ст. 195, ч.6 КУпАП «Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів», тобто за те, що під час акції тримали фаєри.
Також, за інформацією Телеграм-каналу, Артур Єфименко і Вадим Адамов отримали протоколи за ст. 173 КУпАП «дрібне хуліганство».
Нагадаємо, увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею «хуліганство із застосуванням зброї», а потім і за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».
Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху «Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).
Київський активіст, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.
Київському активісту Роману Ратушному 25 березня вручили підозру через участь в акції під Офісом президента, яка закінчилась вандалізмом.
26 березня суд не зміг обрати Ратушному запобіжний захід.
Читайте також: