День народження Стерненка: під Офісом президента масові заворушення (фото, відео)

Заступник Авакова не вважає сьогоднішню акцію мирною

У суботу, в день народження Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю.

Як повідомляє «Радіо Свобода» з місця події, мітингувальники розписали стіни Офісу президента й закидали будівлю димовими шашками. У правоохоронців полетіла піротехніка, будівля офісу обстріляна феєрверками.

Активісти зібралися біля будівлі Офісу президента. Навколо, розклеєні багато листівок зі словами «Не чуєш? Побачиш!», «Свободу патріотам», «Всі ми випадкові перехожі».

Прихильники Стерненка вимагають відставки міністра МВС Арсена Авакова і генпрокурора Ірини Венедіктової. Люди скандують гасла «Аваков чорт» та «Свободу політв'язням».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав події на Банковій «не мирною акцією»

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, учора, 19 березня, суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

Сьогодні зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.