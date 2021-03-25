Підозрюваний у хуліганстві на Банковій пояснив, навіщо було бити шибки й малювати стіни

Філімонов обурений тим, що попередні «мирні» акції не привели до будь-якого результату

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков думав, що на протест на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка вийдуть люди, які спокійно постоять із плакатиками. Проте «мирні акції» не приводять до бажаних результатів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів учасник акції, ветеран АТО, лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов.

Філімонов нагадав, що на попередню акцію з вимогою звільнити Стерненка вийшло понад 10 тисяч людей – проте вона не була ефективною: «На неї ніхто не відреагував, за неї подякувала поліція. То хіба це ефективна акція?».

Філімонов додав, що й цього разу Аваков не виставив кордон із поліції. «Він думав, що на протест вийдуть люди, які знову постоять із плакатиками й підуть по домівках. А потім прийде до президента і скаже «який я молодець»… Я від поліції завжди очікую, що вони нас лупцюватимуть. Що вони, у принципі, і зробили під Печерським райвідділком, куди відвезли затриманого (Влада Сорда). З того, що вони нас не відлупцювали, Геращенко робить грандіозну подію. Ми бачили багато поліцейських, які чомусь не втрутилися. Мабуть, вони вважали, що це не дуже велика загроза, якщо з’являться написи на будівлі Офісу президента», – розповів Філімонов.

Активіст розповів, чому проводили акцію на Банковій у вихідний день, коли там не було Володимира Зеленського.

«Так, фізично президента там не було. Але три дні поспіль Офіс президента обговорює те, що сталося. Ми бачимо скликання позачергового засідання Верховної Ради через цю подію. Ми бачимо кіпіш на всіх телеканалах, Facebook «палає». Тому ми досягли своєї мети. Не обов’язково, щоби в середині будівлі перебував Зеленський», – сказав Філімонов.

Нагадаємо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Також Сергію Філімонову інкримінують організацію «активних хуліганських дій» під Офісом президента. Зокрема йому було вручено підозру у порушенні ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. За словами самого Філімонова, правоохоронці вручили підозру без присутності адвоката, що суперечить закону.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.