Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 28 січня



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У Києві та області сьогодні опади не очікуються

В Україні опади 28 січня ймовірні у південній частині, більшості центральних областей, на Донеччині та крайньому заході країни, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«У південній частині, вдень також і в більшості центральних областей, на Донеччині та крайньому заході країни опади переважно у вигляді дощу; в гірських районах мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північного сходу, туман. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби 1-6° морозу», - йдеться у повідомленні.

У Києві та області сьогодні опади не очікуються. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, уночі та вранці місцями туман.

Згідно з прогнозом, мокрий сніг та дощ (на півдні країни невеликі опади), у Карпатах сніг, вночі 29 січня на Закарпатті та в Карпатах значні опади. 30 січня місцями в Україні ожеледиця, у північній частині подекуди хуртовини. Хмарно. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 3-8° тепла; у Карпатах вночі і вдень 4-9° морозу.

На Київщині 29-30 січня дощ з переходом у мокрий сніг (вночі 29 січня без опадів). 30 січня місцями ожеледиця, хуртовина. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 29 січня та впродовж 30 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Синоптики прогнозують 31 січня - 1 лютого невеликий мокрий сніг та дощ, лише 31 січня у південних та східних областях без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла, 1 лютого на крайньому півдні до 9° тепла. В Карпатах сніг, температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 31 січня - 1 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, на більшій частині території країни дощ вночі подекуди з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла, 3-5 лютого у південній частині до 10° тепла.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у середу, 29 січня, активний циклон зумовить негоду в більшості областей України - дощ, мокрий сніг та сильний вітер.