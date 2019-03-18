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    МЗС направило ноту протесту через візит Путіна до Криму

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    Президент Росії Володимир Путін - МЗС направило ноту протесту через візит Путіна до Криму
    Президент Росії Володимир Путін

    Україна вважає цей візит грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ. Відповідна заява розміщена на сайті МЗС України.

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    «У зв’язку з візитом Володимира Путіна до АР Крим і міста Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту», - йдеться на сайті відомства.

    Як зазначили в МЗС, Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Севастополя, «грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація».

    При цьому в міністерстві нагадали, що жодні поїздки російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, який визнається усім цивілізованим світом.

    Нагадаємо, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим. 

    18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».
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