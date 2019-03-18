МЗС направило ноту протесту через візит Путіна до Криму



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Президент Росії Володимир Путін

Україна вважає цей візит грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ. Відповідна заява розміщена на сайті МЗС України.

«У зв’язку з візитом Володимира Путіна до АР Крим і міста Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту», - йдеться на сайті відомства.

Як зазначили в МЗС, Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Севастополя, «грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація».

При цьому в міністерстві нагадали, що жодні поїздки російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, який визнається усім цивілізованим світом.

Нагадаємо, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим.

18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії . Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».

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