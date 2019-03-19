В Україні оголосили у розшук ще 28 учасників, так званої, «Самооборони Криму»



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Українські правоохоронці ідентифікували 900 учасників, так званої, «Самооборони Криму», які сприяли окупації півострова в 2014 році

З 2018 року у розшук оголошено 165 представників незаконного збройного формування

З початку 2019 року під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим оголошено в розшук 28 осіб, які входили до незаконного збройного формування «Самооборона Криму» та вчиняли злочини під час окупації півострову. Про це йдеться на сторінці у Facebook прокуратури АР Крим.

Зазначається, що загалом, починаючи з 2018 року в розшук оголошено 165 представників, у тому числі, й керівництво зазначеного незаконного збройного формування. Щодо 1400 осіб встановлено повні анкетні дані.

У прокуратурі АР Крим також нагадали, що було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно командира однієї з рот незаконно створеного збройного формування «Самооборона Криму», який звинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні 2018 року повідомлялося, що українські правоохоронці ідентифікували 900 учасників, так званої, «Самооборони Криму», які сприяли анексії півострова в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що поліція Автономної Республіки Крим оголосила у розшук керівництво та учасників окремого підрозділу «Рубеж», які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України «Хмельницький» та розвідувального катера «Славутич».