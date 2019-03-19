Джемілєв: Путін у своєму оточенні шкодує, що наказав окупувати Крим



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Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

За словами Джемілєва, для Путіна піти з Криму - це «зробити собі політичне харакірі»

Президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму ближньому колі вже шкодує, що наказав окупувати Крим.

Про це посилаючись на свої джерела заявив в ефірі телеканалу «Прямий» народний депутат України, Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Тепер для Путіна просто немає виходу. У нас зараз, до речі кажучи, різні служби цікавляться: як ви думаєте, Путін міг би піти з Криму, не втративши обличчя? Немає такого шляху, просто немає. А Путіну визнати, що він зробив помилку? Він, до речі, в своєму колі про це вже і каже. Це у нас точні відомості. Каже так, я вам точно скажу. Це перевірені джерела. Він каже: «Ми з Кримом зробили помилку, але цього ми визнавати не будемо», - сказав Джемілєв.

За його словами, для Путіна піти з Криму - це зробити собі політичне харакірі.

«Помилявся» можуть сказати тільки мужні люди. Є така чеченська пісня: «помиляються всі, але тільки справжній чоловік може сказати: я був неправий». Але в Кремлі таких чоловіків немає», - додав Джемілєв.

Напередодні президент Петро Порошенко сказав, що Росія платить дуже велику ціну за окупацію Криму.

Раніше Порошенко заявив, що повернемо Крим «якнайшвидше, відразу ж після президентських виборів».

Напередодні у США пообіцяли, що санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу.