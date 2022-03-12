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    Поки нереалістично: Зеленський про закінчення війни найближчими днями

    Поки нереалістично: Зеленський про закінчення війни найближчими днями

    Зеленський наголосив, що війна точно завершиться нашою перемогою

    Президент Володимир Зеленсткий у своєму звернення відзначив успіхи української збірної на Паралімпіаді в Китаї, яка завершиться через два дні. Глава держави наголосив, що хотів би сказати, що так само завершиться і війна, але поки це неможливо. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    Володимир Зеленський наголосив, що війна точно завершиться нашою перемогою. Однак, на жаль, не у найближчі 2 дні.

    Глава держави наголосив, що перемога і мир є досяжними для України. І вони будуть для нас ціннішими, ніж будь-яке багатство.

    «Паралімпіада завершиться за дві доби.Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде», – підкреслив президент.

    Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

    Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.

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    Теги: війна президент солдат
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    Поки нереалістично: Зеленський про закінчення війни найближчими днями