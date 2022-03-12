Поки нереалістично: Зеленський про закінчення війни найближчими днями

Зеленський наголосив, що війна точно завершиться нашою перемогою

Президент Володимир Зеленсткий у своєму звернення відзначив успіхи української збірної на Паралімпіаді в Китаї, яка завершиться через два дні. Глава держави наголосив, що хотів би сказати, що так само завершиться і війна, але поки це неможливо. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

Володимир Зеленський наголосив, що війна точно завершиться нашою перемогою. Однак, на жаль, не у найближчі 2 дні.

Глава держави наголосив, що перемога і мир є досяжними для України. І вони будуть для нас ціннішими, ніж будь-яке багатство.

«Паралімпіада завершиться за дві доби.Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде», – підкреслив президент.

Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.

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