Путін пообіцяв ще більше виплат за трупи російських солдат

Згідно з інформацією Сухопутних сил ЗСУ російський агресор з 24 лютого по 6 березня втратив орієнтовно понад 11 тис. особового складу

Родини мертвих російських окупантів додатково отримують близько $50 тисяч

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про додаткову виплату у розмірі п'яти мільйонів рублів (близько $50 тисяч) сім'ям військових РФ, які загинули під час війни з Україною. Текст документа опубліковано на сайті Кремля 5 березня.

Зазначається, що військовослужбовцям, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) під час військових дій на тій же території, мають виплатити три мільйони рублів (близько $30 тисяч). Указ президента РФ набирає чинності з 5 березня.

Нагадаємо, 3 березня президент РФ Володимир Путін на нараді з членами Ради безпеки вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих російських окупантів.

Він заявив, що одноразова допомога сім'ям військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні, становитиме 7,421 млн рублів (близько $75 тисяч).

Варто зазначити, згідно з інформацією Сухопутних сил ЗСУ російський агресор з 24 лютого по 6 березня втратив орієнтовно понад 11 тис. особового складу.

Як повідомлялося, Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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