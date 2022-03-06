  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін пообіцяв ще більше виплат за трупи російських солдат

    Згідно з інформацією Сухопутних сил ЗСУ&nbsp;російський агресор з 24 лютого по 6 березня втратив орієнтовно понад 11 тис. особового складу - Путін пообіцяв ще більше виплат за трупи російських солдат
    Згідно з інформацією Сухопутних сил ЗСУ російський агресор з 24 лютого по 6 березня втратив орієнтовно понад 11 тис. особового складу

    Родини мертвих російських окупантів додатково отримують близько $50 тисяч

    Президент Росії Володимир Путін підписав указ про додаткову виплату у розмірі п'яти мільйонів рублів (близько $50 тисяч) сім'ям військових РФ, які загинули під час війни з Україною. Текст документа опубліковано на сайті Кремля 5 березня.

    Зазначається, що військовослужбовцям, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) під час військових дій на тій же території, мають виплатити три мільйони рублів (близько $30 тисяч). Указ президента РФ набирає чинності з 5 березня.

    Нагадаємо, 3 березня президент РФ Володимир Путін на нараді з членами Ради безпеки вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих російських окупантів.

    Він заявив, що одноразова допомога сім'ям військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні, становитиме 7,421 млн рублів (близько $75 тисяч).

    Варто зазначити, згідно з інформацією Сухопутних сил ЗСУ російський агресор з 24 лютого по 6 березня втратив орієнтовно понад 11 тис. особового складу.

    Як повідомлялося, Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

    Читайте також:
    Теги: Росія війна Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін пообіцяв ще більше виплат за трупи російських солдат