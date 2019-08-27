Поліцейські врятували дівчину, яку хвилі віднесли на матраці в Азовське море
Біля Генічеська хвилі віднесли дівчину на матраці на кілометр від берегуБіля узбережжя Херсонщини навпроти села Генічеська Гірка поліцейські врятували дівчину на надувному матраці, яку хвилі віднесли на кілометр в Азовське море. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
Поліцейські під час патрулювання побачили, як матрац відносить у море і направилися до нього.
«Попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера та повернули на берег», — йдеться у повідомленні поліції.
За словами начальника відділення поліції в порту «Херсон» Максима Жаркова, жінка вже майже повністю виснажилася на момент прибуття катера.